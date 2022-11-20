Характеристики товара
Описание
Ножки для стола «Лофт5» сделаны из металлического швеллера 80 мм и листа 8 мм. В комплекте 4 ножки. Цена указана за комплект. Ножки регулируемые по высоте Покрытие — лак бесцветный.
Подходит для любых столешниц шириной от 300 мм и длиной до 2500 мм. Могут быть подстольем как для офисного стола, так и для обеденного.
Можно изменить окрас металла, сделать любые размеры ножек.
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина150 мм
- Длина160 мм
- Вес14,6 кг
- Материалметалл
- Цветчерный