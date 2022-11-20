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Ножки для стола Лофт5 - фото 1Ножки для стола Лофт5 - фото 2Ножки для стола Лофт5 - фото 3

Ножки для стола Лофт5

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Характеристики товара

Описание

Ножки для стола «Лофт5» сделаны из металлического швеллера 80 мм и листа 8 мм. В комплекте 4 ножки. Цена указана за комплект. Ножки регулируемые по высоте Покрытие — лак бесцветный.

Подходит для любых столешниц шириной от 300 мм и длиной до 2500 мм. Могут быть подстольем как для офисного стола, так и для обеденного.
Можно изменить окрас металла, сделать любые размеры ножек.

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина160 мм
  • Вес14,6 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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