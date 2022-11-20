Характеристики товара
Описание
Вид упаковки: картон
Размер упаковки Ш×Г×В, мм: 830x730x270
Вес в упаковке, кг: 5.62
Объем упаковки, м3: 0.164
Основные характеристики
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Вид упаковки: картон
Размер упаковки Ш×Г×В, мм: 830x730x270
Вес в упаковке, кг: 5.62
Объем упаковки, м3: 0.164
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