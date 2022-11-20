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Обеденная группа Акколь - фото 1

Обеденная группа Акколь

9 оценок
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Обеденная группа Айнажи

Характеристики товара

Описание

Вид упаковки: картон

Размер упаковки Ш×Г×В, мм: 840x850x40

Вес в упаковке, кг: 9.20

Объем упаковки, м3: 0.029

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Основные характеристики

  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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