Характеристики товара
Описание
Вид упаковки: картон
Размер упаковки Ш×Г×В, мм: 840x850x40
Вес в упаковке, кг: 9.20
Объем упаковки, м3: 0.029
Основные характеристики
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Вид упаковки: картон
Размер упаковки Ш×Г×В, мм: 840x850x40
Вес в упаковке, кг: 9.20
Объем упаковки, м3: 0.029
Стол Милтон + 6 стульев Амарант
Стол Милтон + 6 стульев Пекин
Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый
Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный
Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт
Набор журнальный столиков Агата
Комплект мебели Банкетный
Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм
Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм
Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди