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Обеденная группа Лофт 4 - фото 1

Обеденная группа Лофт 4

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект: стол, 4 стула

Размеры стола, мм (ШхГхВ): 1180*780*760

Размеры стула, мм (ШхГхВ): 490*500*700

Материал: стальная труба, ЛДСП, ткань

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