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Обеденная группа Rosetta из искусственного ротанга

Артикул: CH-051-110
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный комплект мебели Rosetta – воплощение классического стиля, который никогда не выйдет из моды. Плавные линии, функциональность и изящество – все это Вы найдете в комплекте мебели Rosetta.

Rosetta дополнит и украсит любой интерьер, эта обеденная группа на 6 персон будет отлично смотреться, как в гостиной или столовой Вашего загородного дома, так и на террасе или в саду.

Комплект рассчитан на 6 персон, 2 пуфа являются полноценными посадочными местами, высота пуфов такая же, как и у обеденных кресел. Все подушки выполнены из ткани олефин и имеют съемные чехлы, которые легко стираются. Подушки для сидения мягкие и удобные.

ШиринаГлубина Высота
Стол 1500910750
Диван17001100850
Кресло660650110
Пуф540540480
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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, коричневый, черный

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