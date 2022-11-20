Характеристики товара
Описание
Обеденный комплект мебели Rosetta – воплощение классического стиля, который никогда не выйдет из моды. Плавные линии, функциональность и изящество – все это Вы найдете в комплекте мебели Rosetta.
Rosetta дополнит и украсит любой интерьер, эта обеденная группа на 6 персон будет отлично смотреться, как в гостиной или столовой Вашего загородного дома, так и на террасе или в саду.
Комплект рассчитан на 6 персон, 2 пуфа являются полноценными посадочными местами, высота пуфов такая же, как и у обеденных кресел. Все подушки выполнены из ткани олефин и имеют съемные чехлы, которые легко стираются. Подушки для сидения мягкие и удобные.
|Ширина
|Глубина
|Высота
|Стол
|1500
|910
|750
|Диван
|1700
|1100
|850
|Кресло
|660
|650
|110
|Пуф
|540
|540
|480
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, коричневый, черный