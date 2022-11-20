Обеденный комплект Куб, на 4 персоны
130 090 ₽
В комплект входят:
Стол, 122х122 см, 1
Кресло, 4
Сиденье/подушка (комплект), 1
Барный комплект Модерн, на 6 персон
Барный комплект Геометрия, на 4 персоны
Комплект для отдыха Лаунж, на 6 персон
Комплект для отдыха Лаунж, на 8 персон
Комплект для отдыха Лаунж, на 9 персон
Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 5 персон
Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 6 персон
Комплект для отдыха Сорренто, на 4 персоны
Комплект для отдыха Сорренто, на 5 персон
Комплект для отдыха Сорренто, на 6 персон