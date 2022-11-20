Обеденный комплект Куб, на 4 персоны

15 оценок

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Обеденный комплект Куб, на 4 персоны

5
130 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 122х122 см, 1

Кресло, 4

Сиденье/подушка (комплект), 1

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Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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