Обеденный комплект Пикник, на 6 персон

14 оценок

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Обеденный комплект Пикник, на 6 персон

4.6
64 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Обеденный стол (140x73x80 см), 1

Скамья (128х35х40 см), 2

Мягкое сидение (комплект), 1

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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