В комплект входят:
Обеденный стол (140x73x80 см), 1
Скамья (128х35х40 см), 2
Мягкое сидение (комплект), 1
Барный комплект Геометрия, на 4 персоны
Комплект для отдыха Лаунж, на 6 персон
Комплект для отдыха Лаунж, на 8 персон
Комплект для отдыха Лаунж, на 9 персон
Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 5 персон
Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 6 персон
Комплект для отдыха Сорренто, на 4 персоны
Комплект для отдыха Сорренто, на 5 персон
Комплект для отдыха Сорренто, на 6 персон
Комплект для отдыха Вермонт, на 4 персоны