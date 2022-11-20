В комплект входят:
Стол, 200x100 см, 1
Кресло, 6
Мягкое сидение (подушка), 6
Обеденный комплект «Терраса Модерн» – большой стол «Модерн» и 6 кресел «Терраса» – хорошее решение для обеденных зон, открытых веранд и террас, а также уличных интерьеров. Рассчитан на 4 персоны, при желании можно дополнить комплект ещё парой мест для сидения. Кресла имеют эргономичную форму с удобными подлокотниками, так что в приятной компании за обедом можно провести не один час. Стол обладает максимальной устойчивостью и позволяет разместить сразу несколько блюд.
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