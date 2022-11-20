Обеденный комплект Терраса Модерн, на 6 персон

12 оценок

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Обеденный комплект Терраса Модерн, на 6 персон

4.7
156 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 200x100 см, 1

Кресло, 6

Мягкое сидение (подушка), 6


Обеденный комплект «Терраса Модерн» – большой стол «Модерн» и 6 кресел «Терраса» – хорошее решение для обеденных зон, открытых веранд и террас, а также уличных интерьеров. Рассчитан на 4 персоны, при желании можно дополнить комплект ещё парой мест для сидения. Кресла имеют эргономичную форму с удобными подлокотниками, так что в приятной компании за обедом можно провести не один час. Стол обладает максимальной устойчивостью и позволяет разместить сразу несколько блюд.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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