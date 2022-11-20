Обеденный комплект Вояж, на 7 персон

15 оценок

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Обеденный комплект Вояж, на 7 персон

4.4
215 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Обеденный комплект Вояж 2, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж 2, на 6 персон
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Обеденный комплект Сорренто, на 2 персоны

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 160x80, 1

Угловая секция, 1

Центральная секция, 2

Угловой диван, левый, 1

Угловой диван, правый, 1

Сиденье/подушка (комплект), 1


Модульный обеденный комплект из искусственного ротанга «Вояж» заменит привычный кухонный уголок, вы с лёгкостью усадите за столом всю семью. А если необходимо будет ещё место, всегда можно докупить удобные кресла и секции из той же коллекции. Рассчитан на 7 персон. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Выглядит солидно.

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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