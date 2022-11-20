Стильный обеденный раскладной стол. МДФ крашеный + 5мм ультра белое закаленое стекло на столешнице. Вкладка МДФ + закаленое стекло 400мм (автомат синхронное открытие). Нога крашеный МДФ. Основание ноги стальная платформа
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Стул Milan, темно-синий
Стул Lazzoli 3803
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)
Стул Q5 (НА ПРУТКЕ)
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Шампань
Стильный обеденный раскладной стол. МДФ + 5мм закаленное стекло на столешнице
Стильный обеденный раскладной стол Слоновая кость
Стильный обеденный раскладной стол Белый
Стильный обеденный раскладной стол Бежевый
Стол Ванкувер
Стол Бостон, раздвижной