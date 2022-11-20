Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый

4.6
56 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый
Следующий Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Белый

Характеристики товара

Описание

Стильный обеденный раскладной стол. МДФ крашеный + 5мм ультра белое закаленое стекло на столешнице. Вкладка МДФ + закаленое стекло 400мм (автомат синхронное открытие). Нога крашеный МДФ. Основание ноги стальная платформа

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый
  • Размер1400-1800/850*760 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75012
1 980 ₽
14

Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый

Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75012
1 980 ₽
11

Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый

"Хит 25мм" с широким сиденьемНастоящее фото товара "Хит 25мм" с широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
5

"Хит 25мм" с широким сиденьем

Стул Milan, темно-синийНастоящее фото товара Стул Milan, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена
8

Стул Milan, темно-синий

Стул Lazzoli 3803Настоящее фото товара Стул Lazzoli 3803, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
14

Стул Lazzoli 3803

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
6

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

Стул Q5 (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
7

Стул Q5 (НА ПРУТКЕ)

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Шампань, произведённого компанией ChiedoCover
62 290
Оптовая цена
12

Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Шампань

Настоящее фото товара Стильный обеденный раскладной стол. МДФ + 5мм закаленное стекло на столешнице, произведённого компанией ChiedoCover
63 690
Оптовая цена
9

Стильный обеденный раскладной стол. МДФ + 5мм закаленное стекло на столешнице

Стильный обеденный раскладной стол Слоновая костьНастоящее фото товара Стильный обеденный раскладной стол Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
7

Стильный обеденный раскладной стол Слоновая кость

Стильный обеденный раскладной стол БелыйНастоящее фото товара Стильный обеденный раскладной стол Белый, произведённого компанией ChiedoCover
44 890
Оптовая цена
12

Стильный обеденный раскладной стол Белый

Настоящее фото товара Стильный обеденный раскладной стол Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
39 690
Оптовая цена
15

Стильный обеденный раскладной стол Бежевый

Стол ВанкуверНастоящее фото товара Стол Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
9

Стол Ванкувер

Стол Бостон, раздвижнойНастоящее фото товара Стол Бостон, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
14

Стол Бостон, раздвижной