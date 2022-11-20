Обеденный раскладной стол. Столешница, вкладка 400мм выполнены в едином стиле из МДФ с бумажным структурированным шпоном под структуру натурального темного дерева (столешница и каркас МДФ, подставка металла)
габариты 170*100*17 0.289
73*63*19 0.087
0.376
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Шампань
Стильный обеденный раскладной стол. МДФ + 5мм закаленное стекло на столешнице
Стильный обеденный раскладной стол Слоновая кость
Стильный обеденный раскладной стол Белый
Стол Ванкувер