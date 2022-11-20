Обеденный раскладной стол. Столешница из МДФ

11 оценок

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Обеденный раскладной стол. Столешница из МДФ

4.5
31 590 ₽
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Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ
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Обеденный стол. Столешница из МДФ

Характеристики товара

Описание

Обеденный раскладной стол. Столешница, вкладка 400мм выполнены в едином стиле из МДФ с бумажным структурированным шпоном под структуру натурального темного дерева (столешница и каркас МДФ, подставка металла)

габариты 170*100*17 0.289
73*63*19 0.087
0.376

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Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Размер1600/2000*900 мм

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