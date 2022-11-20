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          Фотография Обеденный стол Bauhaus от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Обеденный стол Bauhaus

          4.8
          Оптовая цена
          от 15 600 ₽
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          Обеденный стол Bauhaus

          4.8
          15600 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота750 мм
          • Длина1600 мм
          • Ширина800 мм
          • Материал столешницыЛДСП
          • Материал подстольяметалл

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