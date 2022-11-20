Характеристики товара
Описание
Стол Брюгге – авторская мебель для уличного интерьера. Стол Брюгге – это дизайнерское творение из цельной древесины акации. Уникальный тон зерен и вершин массива обеспечит индивидуальность вашей обстановке, а минималистичный вид гармонично впишется в любое пространство. Кроме этого, стол практичный и удобный в использовании. Поэтому нет смысла отказывать себе в этом предмете – с ним ваш уличный отдых будет полноценным. Стол Yukari состоит из оцинкованного металлического каркаса и деревянной столешницы. Оцинкованная сталь подходит для уличного использования, так как не ржавеет от влаги и не теряет прочности под воздействием солнца. Столешница сделана из массива акации, который окрашен прозрачным лаком. Покрытие наделяет древесину защитными свойствами от негативного воздействия внешней среды. Структура у столешницы дощатая, благодаря чему поверхность быстро высыхает после дождя. Ножки усилены перекладинами, обеспечивают равномерное распределение нагрузки за счет своей рамочной формы. Они имеют трубчатую форму толщиной 2,5 см, окрашены в черный цвет матовой порошковой краской. Для устойчивости предусмотрены пластиковые наконечники. Максимальная нагрузка на стол – 60 кг. Вместимость – 6 человек. Размеры: высота – 73 см, ширина – 165 или 84 см, глубина – 90 или 70 см В коллекцию Yukari также входят скамейка и кресло, выполненные в аналогичном дизайне.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина900 мм
- Длина1650 мм
- Глубина900 мм
- Вес24.2 кг
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки157 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки30 кг