Обеденный стол. Столешница и ножка стола выполнены в едином стиле. Бумажный шпон под натуральное дерево (столешница и каркас МДФ, подставка металла chrome)
Обеденный раскладной стол. Столешница из МДФ
Обеденный стол. Столешница из МДФ
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Шампань
Стильный обеденный раскладной стол. МДФ + 5мм закаленное стекло на столешнице
Стильный обеденный раскладной стол Слоновая кость
Стол Ванкувер