Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево

15 оценок

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Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево

4.5
15 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол. Столешница и ножка стола выполнены в едином стиле. Бумажный шпон под натуральное дерево (столешница и каркас МДФ, подставка металла chrome)

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Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяМДФ
  • Размер1200/1600*800 мм

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