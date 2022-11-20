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Обеденный стол Джайпур

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Характеристики товара

Описание

Стол Брюгге – авторская мебель для уличного интерьера. Стол Брюгге – это дизайнерское творение из цельной древесины акации. Уникальный тон зерен и вершин массива обеспечит индивидуальность вашей обстановке, а минималистичный вид гармонично впишется в любое пространство. Кроме этого, стол практичный и удобный в использовании. Поэтому нет смысла отказывать себе в этом предмете – с ним ваш уличный отдых будет полноценным. Стол Yukari состоит из оцинкованного металлического каркаса и деревянной столешницы. Оцинкованная сталь подходит для уличного использования, так как не ржавеет от влаги и не теряет прочности под воздействием солнца. Столешница сделана из массива акации, который окрашен прозрачным лаком. Покрытие наделяет древесину защитными свойствами от негативного воздействия внешней среды. Структура у столешницы дощатая, благодаря чему поверхность быстро высыхает после дождя. Ножки усилены перекладинами, обеспечивают равномерное распределение нагрузки за счет своей рамочной формы. Они имеют трубчатую форму толщиной 2,5 см, окрашены в черный цвет матовой порошковой краской. Для устойчивости предусмотрены пластиковые наконечники. Максимальная нагрузка на стол – 60 кг. Вместимость – 6 человек. Размеры: высота – 73 см, ширина – 165 или 84 см, глубина – 90 или 70 см В коллекцию Yukari также входят скамейка и кресло, выполненные в аналогичном дизайне.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Длина1650 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота730 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес24.2 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки157 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки30 кг

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