Обеденный стол Флор
70 090 ₽
Материал: МДФ, бук
Высота: 760 мм
Длина: 1200/ 2000 мм
Глубина: 800 мм
Стул Кристалл Черный, пластиковый
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