Обеденный стол Флор

7 оценок

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Обеденный стол Флор

4.4
70 090 ₽
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Обеденный стол круглый Венеция раздвижной
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Обеденный стол круглый Венеция раздвижной

Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, бук

Высота: 760 мм

Длина: 1200/ 2000 мм

Глубина: 800 мм

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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