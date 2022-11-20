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Обеденный стол Хакуба

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Стол LIVORNO MATT BLACK MARBLE

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол выполнен в стиле Джапанди , который основан на скандинавской философии «для счастья нужно немного» и эстетике японского интерьера, где «меньше значит больше».Минималистичный дизайн обеденного стола Хакуба удачно интегрируется в большинство стилистических решений. Столешница может быть выполнена в любом цвете RAL, на выбор 215 цветов. Опоры стола раскручивающиеся, на выбор 7 тонировок с видимой текстурой дерева, и любой цвет эмали.Обеденный стол может быть выполнен в любом размере.

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Основные характеристики

  • Высота735 мм
  • Ширина780 мм
  • Длина1295 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Материал столешницыфанера
  • Материал ножекбук
  • Страна изготовленияРоссия

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