Характеристики товара
Описание
Обеденный стол выполнен в стиле Джапанди , который основан на скандинавской философии «для счастья нужно немного» и эстетике японского интерьера, где «меньше значит больше».Минималистичный дизайн обеденного стола Хакуба удачно интегрируется в большинство стилистических решений. Столешница может быть выполнена в любом цвете RAL, на выбор 215 цветов. Опоры стола раскручивающиеся, на выбор 7 тонировок с видимой текстурой дерева, и любой цвет эмали.Обеденный стол может быть выполнен в любом размере.
Основные характеристики
- Высота735 мм
- Ширина780 мм
- Длина1295 мм
- Толщина столешницы25 мм
- Материал столешницыфанера
- Материал ножекбук
- Страна изготовленияРоссия