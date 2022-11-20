Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Лесной от фабрики La Forma – аромат натурального эвкалиптового дерева у вас дома. В обеденный стол Лесной невозможно не влюбиться, причем сразу. Его фактура, цвет, «домашнее» исполнение настолько привлекают, что непременно возникает убеждение в том, что этот стол вместе с запахом натурального дерева привнесет в дом частичку природной красоты, тепла и уюта. Стол полностью сделан из эвкалиптового дерева. Это прочная порода, стойкая к негативному воздействию влаги. Поэтому стол допускается эксплуатировать на улице. Столешница имеет дощатую конструкцию, где каждый элемент скреплен с каркасом с двух сторон. Толщина столешницы составляет 3 см. Ножки равномерно распределяют вес стола и гарантируют стойкость к высоким весовым нагрузкам. Они имеют цилиндрическую форму с диаметром 4,5 см. Каждая ножка оснащена наконечником. Размеры стола: длина – 90 или 160 см (зависит от выбранной модели), ширина – 90 см, высота – 75 см. Вес – 16 кг. Потребуется самостоятельная сборка. Инструкция, крепеж входят в комплектацию. В коллекцию Лесной также входят стулья.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Глубина900 мм
- Вес16 кг
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки200 мм
- Глубина упаковки950 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки18 кг