Обеденный стол LOFT Столешница выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета натурального дерева (столешница МДФ, подстолье металл)
габариты 105*104*7 0,076
92*78*13 0,093
0.169
вес 24.1
Обеденный стол. Столешница из МДФ
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Шампань
Стильный обеденный раскладной стол. МДФ + 5мм закаленное стекло на столешнице
Стильный обеденный раскладной стол Слоновая кость
Стильный обеденный раскладной стол Белый
Стол Ванкувер