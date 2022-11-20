Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ

12 оценок

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Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ

4.1
20 990 ₽
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Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево
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Обеденный раскладной стол. Столешница из МДФ

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол LOFT Столешница выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета натурального дерева (столешница МДФ, подстолье металл)

габариты 105*104*7 0,076
92*78*13 0,093
0.169

вес 24.1

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Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяМДФ
  • Размер1000*1000 мм

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