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Обеденный стол Прайм

14 оценок
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Стол обеденный Марбург
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Стол обеденный Марбург

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1100 мм
  • Материал столешницыМДФ, HPL
  • Материал подстольябук
  • Цветкоричневый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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