Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1100 мм
- Материал столешницыМДФ, HPL
- Материал подстольябук
- Цветкоричневый, белый
- Страна изготовленияРоссия
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