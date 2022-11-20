Обеденный стол. Столешница из МДФ

15 оценок

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Обеденный стол. Столешница из МДФ

4.7
22 490 ₽
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Предыдущий товар в категории Обеденный раскладной стол. Столешница из МДФ
Обеденный раскладной стол. Столешница из МДФ
Следующий Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол. Столешница выполнены из МДФ с бумажным структурированным шпоном под структуру натурального темного дерева (столешница и каркас МДФ, подставка металла)

габариты 146*97*10 0. 141
75*66*19 0.094
0.235

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Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Размер1400*900 мм

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