Обеденный стол. Столешница выполнены из МДФ с бумажным структурированным шпоном под структуру натурального темного дерева (столешница и каркас МДФ, подставка металла)
габариты 146*97*10 0. 141
75*66*19 0.094
0.235
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Белый
Обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм матовое стекло на столешнице. Шампань
Стильный обеденный раскладной стол. МДФ + 5мм закаленное стекло на столешнице
Стильный обеденный раскладной стол Слоновая кость
Стильный обеденный раскладной стол Белый
Стол Ванкувер