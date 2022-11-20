Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Длина1800 мм
- Глубина1000 мм
- Материалметалл, стекло
Стол Rolf на металлокаркасе
Стол Asti Foto
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей
Стол Каприз
Стол Мэйсон
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный
Стол С-46
Подкатной столик Фаворит
Стол сервировочный Амур
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ROLLING COFFEE TABLE
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый
Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черный
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди