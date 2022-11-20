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Обеденный стол Торборг - фото 1Обеденный стол Торборг - фото 2

Обеденный стол Торборг

14 оценок
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Стол Осло
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Стол Осло

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1800 мм
  • Глубина1000 мм
  • Материалметалл, стекло

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