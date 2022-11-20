Характеристики товара
Описание
Валенса отображает трехмерные творения с сильными посещаемости и личностей. Вдохновленный стиль жизни космополитической это универсальный набор современный и может быть адаптирована для различных дизайн-проектов интерьера.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Так же доступные к заказы размеры:
Д148 x Ш148 x В80 см
Д223 x Ш116 x В80 см
Д247 x Ш116 x В80 см
Д176 x Ш104 x В80см
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина1160 мм
- Длина2950 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольядерево
- Цветчерный
- Страна изготовленияПортугалия