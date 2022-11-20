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Обеденный стол Валенса - фото 1Обеденный стол Валенса - фото 2

Обеденный стол Валенса

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Валенса отображает трехмерные творения с сильными посещаемости и личностей. Вдохновленный стиль жизни космополитической это универсальный набор современный и может быть адаптирована для различных дизайн-проектов интерьера.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

Так же доступные к заказы размеры:

Д148 x Ш148 x В80 см

Д223 x Ш116 x В80 см

Д247 x Ш116 x В80 см

Д176 x Ш104 x В80см

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1160 мм
  • Длина2950 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияПортугалия

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