Характеристики товара
Описание
Валенса отображает трехмерные творения с сильными посещаемости и личностей. Вдохновленный стиль жизни космополитической это универсальный набор современный и может быть адаптирована для различных дизайн-проектов интерьера.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Так же доступны к заказу размеры:
Д150 x Ш150 x В79 см
Д260 x Ш120 x В79 см
Д220 x Ш120 x В79 см
Д180 x Ш110 x В79 см
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина1200 мм
- Длина3000 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольядерево
- Цветбелый, прозрачный
- Страна изготовленияПортугалия