Товар в корзине. Перейти
Обеденный стол Валенса II - фото 1

Обеденный стол Валенса II

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденный стол Валенса
Обеденный стол Валенса
Следующий Стул Style DSW белый x4
Обеденный стол Валенса

Характеристики товара

Описание

Валенса отображает трехмерные творения с сильными посещаемости и личностей. Вдохновленный стиль жизни космополитической это универсальный набор современный и может быть адаптирована для различных дизайн-проектов интерьера.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

Так же доступны к заказу размеры:

Д150 x Ш150 x В79 см

Д260 x Ш120 x В79 см

Д220 x Ш120 x В79 см

Д180 x Ш110 x В79 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина3000 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Цветбелый, прозрачный
  • Страна изготовленияПортугалия

Похожие товары

Настоящее фото товара Консоль Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от180 990
Оптовая цена
13

Консоль Валенса

Столик ВаленсаНастоящее фото товара Столик Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от135 990
Оптовая цена
7

Столик Валенса

Витрина ВаленсаНастоящее фото товара Витрина Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от287 990
Оптовая цена
5

Витрина Валенса

Сервант ВаленсаНастоящее фото товара Сервант Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от228 990
Оптовая цена
7

Сервант Валенса

Настоящее фото товара Консоль Валенса II, произведённого компанией ChiedoCover
от197 990
Оптовая цена
8

Консоль Валенса II

Настоящее фото товара Тумба под телевизор Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от205 990
Оптовая цена
7

Тумба под телевизор Валенса

Настоящее фото товара Тумба под телевизор Валенса белая, произведённого компанией ChiedoCover
от185 990
Оптовая цена
7

Тумба под телевизор Валенса белая

Обеденный стол Валенса Настоящее фото товара Обеденный стол Валенса , произведённого компанией ChiedoCover
от263 990
Оптовая цена
13

Обеденный стол Валенса

Настоящее фото товара Журнальный стол Валенса I, произведённого компанией ChiedoCover
от156 990
Оптовая цена
7

Журнальный стол Валенса I

Барный шкаф Валенса Настоящее фото товара Барный шкаф Валенса , произведённого компанией ChiedoCover
от367 990
Оптовая цена
11

Барный шкаф Валенса

Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Style DSW темно-серый x4Настоящее фото товара Стул Style DSW темно-серый x4, произведённого компанией ChiedoCover
7 49038
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Style DSW темно-серый x4

Стул Field пластик черныйНастоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Field пластик черный

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.
С этим товаром покупают
Стул Азия 20мм - бронза, коричневыйНастоящее фото товара Стул Азия 20мм - бронза, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49037
2 350 ₽
7

Стул Азия 20мм - бронза, коричневый

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
9

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная

Стул Gabi LUX велюр розовыйНастоящее фото товара Стул Gabi LUX велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99051
11 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Gabi LUX велюр розовый

В наличии 100 шт.
Стул Кьявари Bride пластик черныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 19061
7 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Кьявари Bride пластик черный

В наличии 53 шт.
Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжкаНастоящее фото товара Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
7

Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка

Обеденный стул Чико, бордовыйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
5

Обеденный стул Чико, бордовый

В наличии 31 шт.
Стул с подлокотниками Adam, рогожка комби серыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Adam, рогожка комби серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 900
Оптовая цена
9

Стул с подлокотниками Adam, рогожка комби серый