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Обеденный стул Консул, зеленый

13 оценок
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Обеденный стул Консул, серый

Характеристики товара

Описание

Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,19

Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 16

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

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