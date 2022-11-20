Характеристики товара
Описание
Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,19
Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 16
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,19
Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 16
Обеденный стул Консул, темно-синий
Обеденный стул Консул, бордовый
Дизайнерский стул Монако, черный
Дизайнерский стул Монако, бежевый
Дизайнерский стул Монако, зеленый
Дизайнерский стул Монако, бордовый
Дизайнерский стул Монако, фиолетовый
Дизайнерский стул Монако, синий
Дизайнерский стул Модерн
Обеденный стул Чико, шоколадный
Обеденный стул Чико, бордовый
Обеденный стул Чико, светло-розовый
Обеденный стул Чико, голубой
Обеденный стул Чико, темно-зеленый
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
Стул Gabi LUX велюр серый
Стул Вашингтон, белая экокожа/ серебро
Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка
Стул Лорд