Характеристики товара
Описание
Обучающая башня Слеман помогает вашему ребенку пройти различные этапы обучения благодаря регулируемым положениям.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Ширина390 мм
- Длина380 мм
- Глубина390 мм
- Вес7.75 кг
- Материалфанера
- Цветбелый
- Страна изготовленияИспания
Параметры упаковки
- Ширина упаковки505 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки820 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки8.90 кг