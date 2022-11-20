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Обучающая башня Слеман березовый шпон - фото 1Обучающая башня Слеман березовый шпон - фото 2Обучающая башня Слеман березовый шпон - фото 3Обучающая башня Слеман березовый шпон - фото 4

Обучающая башня Слеман березовый шпон

14 оценок
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Детский развивающий стул Слеман высокий

Характеристики товара

Описание

Обучающая башня Слеман помогает вашему ребенку пройти различные этапы обучения благодаря регулируемым положениям.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Ширина390 мм
  • Длина380 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес7.75 кг
  • Материалфанера
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИспания

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки505 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки8.90 кг

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