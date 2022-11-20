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Обувница Диана - фото 1

Обувница Диана

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Характеристики товара

Описание

Обувница Диана – простой и экономичный способ организовать место хранения повседневной обуви в небольшой прихожей. Кроме вместительной полочки для обуви на две-три пары, у обувницы есть полка для мелочей, для средств ухода за обувью. Обувница комплектуется мягкой подушкой для удобного сидения. Обувница Диана изготовлена из натурального дерева, имеет классический внешний вид, очень гармонично смотрится с настенной вешалкой такого же стиля

Упаковка: 14х75х45 см., 1 место

Вес: 9 кг

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалшпон, дерево, массив
  • Материал подстольяшпон, массив
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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