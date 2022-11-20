Характеристики товара
Описание
Обувница Диана – простой и экономичный способ организовать место хранения повседневной обуви в небольшой прихожей. Кроме вместительной полочки для обуви на две-три пары, у обувницы есть полка для мелочей, для средств ухода за обувью. Обувница комплектуется мягкой подушкой для удобного сидения. Обувница Диана изготовлена из натурального дерева, имеет классический внешний вид, очень гармонично смотрится с настенной вешалкой такого же стиля
Упаковка: 14х75х45 см., 1 место
Вес: 9 кг
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина740 мм
- Глубина400 мм
- Материалшпон, дерево, массив
- Материал подстольяшпон, массив
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия