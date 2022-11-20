Обувница хельга 4
49 590 ₽
Глубина: 470 мм
Высота: 1115 мм
Длина: 560 мм
Вес: 27,5 кг
Материал: МДФ, бук
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