Обувница хельга 4

5 оценок

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Обувница хельга 4

4.6
49 590 ₽
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Обувница Классика 1

Характеристики товара

Описание

Глубина: 470 мм

Высота: 1115 мм

Длина: 560 мм

Вес: 27,5 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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