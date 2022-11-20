Обувница Классика 3
47 690 ₽
Глубина: 380 мм
Высота: 520 мм
Длина: 1040 мм
Вес: 18,2 кг
Материал: МДФ, бук, экокожа
Стул Eames M зеленый
Стул Eames M красный
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя
Стул Такеши
Мусорный контейнер 120 л
Мусорный контейнер 240 л
Мусорный контейнер 360 л
Мусорный контейнер 370 л, 3 колеса
Стол школьный LP/3.2
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