Обувница Классика 3

12 оценок

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Обувница Классика 3

4.9
47 690 ₽
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Обувница Лотос 4

Характеристики товара

Описание

Глубина: 380 мм

Высота: 520 мм

Длина: 1040 мм

Вес: 18,2 кг

Материал: МДФ, бук, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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