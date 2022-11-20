Обувница Лотос 2
40 390 ₽
Глубина: 380 мм
Высота: 520 мм
Длина: 655 мм
Вес: 15,3 кг
Материал: МДФ, экокожа, бук
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