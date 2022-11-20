Обувница Лотос 2

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Обувница Лотос 2

4.4
40 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Обувница Лотос 1
Обувница Лотос 1
Следующий Обувница Лотос 3
Обувница Лотос 1

Характеристики товара

Описание

Глубина: 380 мм

Высота: 520 мм

Длина: 655 мм

Вес: 15,3 кг

Материал: МДФ, экокожа, бук

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Стул Лоренс вельвет карамельНастоящее фото товара Стул Лоренс вельвет карамель, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Лоренс вельвет карамель

Стул Лоренс вельвет синийНастоящее фото товара Стул Лоренс вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Лоренс вельвет синий

Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Прайм экокожа серый

Стул BiancaНастоящее фото товара Стул Bianca, произведённого компанией ChiedoCover
15 89037
24 970 ₽Оптовая цена
15

Стул Bianca

Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Прайм экокожа коричневый

Стул прованс-1Настоящее фото товара Стул прованс-1, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
13

Стул прованс-1

Настоящее фото товара Стол квадратный Malahit , произведённого компанией ChiedoCover
1 390
Оптовая цена
10

Стол квадратный Malahit

Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, латте, произведённого компанией ChiedoCover
38 490
Оптовая цена
13

Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, латте

В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела обувницы оптом

Обувница Лотос 4Настоящее фото товара Обувница Лотос 4, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790
Оптовая цена
11

Обувница Лотос 4

Обувница Классика 3Настоящее фото товара Обувница Классика 3, произведённого компанией ChiedoCover
от47 690
Оптовая цена
12

Обувница Классика 3

Обувница Классика 4Настоящее фото товара Обувница Классика 4, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена
12

Обувница Классика 4

Настоящее фото товара Обувница Классика 4/3, произведённого компанией ChiedoCover
от74 890
Оптовая цена
6

Обувница Классика 4/3

Настоящее фото товара Обувница Классика 4/4, произведённого компанией ChiedoCover
от74 890
Оптовая цена
7

Обувница Классика 4/4

Обувница ВеронаНастоящее фото товара Обувница Верона, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
9

Обувница Верона

Настоящее фото товара Обувница Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена
15

Обувница Шевалье 3

Настоящее фото товара Обувница Шевалье 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
11

Обувница Шевалье 3/1

Обувница Шевалье 4Настоящее фото товара Обувница Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена
10

Обувница Шевалье 4