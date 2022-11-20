Обувница Лотос 4

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Обувница Лотос 4

4.8
49 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Обувница Лотос 3
Обувница Лотос 3
Следующий Обувница Классика 3
Обувница Лотос 3

Характеристики товара

Описание

Глубина: 380 мм

Высота: 960 мм

Длина: 540 мм

Вес: 22,3 кг

Материал: МДФ, бук

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Стул С-10, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-10, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
10

Стул С-10, с подлокотниками

Стул С-15, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-15, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена
12

Стул С-15, с подлокотниками

Стул барный Акрилик голубой Настоящее фото товара Стул барный Акрилик голубой , произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
11

Стул барный Акрилик голубой

Стул прозрачный Алегра янтарныйНастоящее фото товара Стул прозрачный Алегра янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
11

Стул прозрачный Алегра янтарный

В наличии 4 шт.
Стул прозрачный Алегра красныйНастоящее фото товара Стул прозрачный Алегра красный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
9

Стул прозрачный Алегра красный

В наличии 6 шт.
Стул прозрачный Алегра Настоящее фото товара Стул прозрачный Алегра , произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
15

Стул прозрачный Алегра

В наличии 19 шт.
Стул прозрачный Сиеста Контракт черныйНастоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
9

Стул прозрачный Сиеста Контракт черный

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Люстра Honour 8, произведённого компанией ChiedoCover
от21 900
Оптовая цена
10

Люстра Honour 8

Стул PETUNIAНастоящее фото товара Стул PETUNIA, произведённого компанией ChiedoCover
5 900
Оптовая цена
6

Стул PETUNIA

В наличии 52 шт.

Другие товары из раздела обувницы оптом

Обувница Классика 4Настоящее фото товара Обувница Классика 4, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена
12

Обувница Классика 4

Настоящее фото товара Обувница Классика 4/3, произведённого компанией ChiedoCover
от74 890
Оптовая цена
6

Обувница Классика 4/3

Настоящее фото товара Обувница Классика 4/4, произведённого компанией ChiedoCover
от74 890
Оптовая цена
7

Обувница Классика 4/4

Обувница ВеронаНастоящее фото товара Обувница Верона, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
9

Обувница Верона

Настоящее фото товара Обувница Верона 3, произведённого компанией ChiedoCover
от40 290
Оптовая цена
8

Обувница Верона 3

Настоящее фото товара Обувница Верона 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
от40 290
Оптовая цена
5

Обувница Верона 3/1

Настоящее фото товара Обувница Верона 4, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена
12

Обувница Верона 4

Настоящее фото товара Обувница Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
от38 290
Оптовая цена
12

Обувница Классика 1

Настоящее фото товара Обувница Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена
15

Обувница Шевалье 3

Настоящее фото товара Обувница Шевалье 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
11

Обувница Шевалье 3/1