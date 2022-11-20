Обувница Лотос 4
49 790 ₽
Глубина: 380 мм
Высота: 960 мм
Длина: 540 мм
Вес: 22,3 кг
Материал: МДФ, бук
Стул С-10, с подлокотниками
Стул С-15, с подлокотниками
Стул барный Акрилик голубой
Стул прозрачный Алегра янтарный
Стул прозрачный Алегра красный
Стул прозрачный Алегра
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Стул PETUNIA
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