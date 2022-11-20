Глубина: 380 мм
Высота: 470 мм
Длина: 610 мм
Вес: 15,2 кг
Материал: МДФ, экокожа, бук
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Ель Императрица
Ель Лесная Красавица
Ель Мишкина Радость
Ель Нормандская
Обувница Лотос 1
Обувница Лотос 2
Обувница Лотос 3
Обувница Лотос 4
Обувница Классика 3
Обувница Шевалье 3
Обувница Шевалье 3/1
Обувница Шевалье 4
Обувница Шевалье 4/2