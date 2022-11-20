Обувница Парма 1

6 оценок

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Обувница Парма 1

4.5
32 890 ₽
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Обувница Шевалье 5
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Обувница Шевалье 5

Характеристики товара

Описание

Глубина: 380 мм

Высота: 470 мм

Длина: 610 мм

Вес: 15,2 кг

Материал: МДФ, экокожа, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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