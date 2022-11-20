Обувница Парма 4/2
46 190 ₽
Глубина: 380 мм
Высота: 960 мм
Длина: 740 мм
Вес: 33,5 кг
Материал: МДФ, бук, экокожа
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
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