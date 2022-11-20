Обувница Парма 4/2

11 оценок

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Обувница Парма 4/2

4.3
46 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Обувница Парма 5
Обувница Парма 5
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Обувница Парма 5

Характеристики товара

Описание

Глубина: 380 мм

Высота: 960 мм

Длина: 740 мм

Вес: 33,5 кг

Материал: МДФ, бук, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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