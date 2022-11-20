Обувница Парма 5
45 390 ₽
Глубина: 380 мм
Высота: 960 мм
Длина: 610 мм
Вес: 30,8 кг
Материал: МДФ, бук, экокожа
Стул Арианда черный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
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Стул Кроссбэк красный патина
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