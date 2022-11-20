Обувница Парма 5

7 оценок

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Обувница Парма 5

4.7
45 390 ₽
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Обувница Парма 6
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Обувница Парма 6

Характеристики товара

Описание

Глубина: 380 мм

Высота: 960 мм

Длина: 610 мм

Вес: 30,8 кг

Материал: МДФ, бук, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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