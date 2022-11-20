Обувница Шевалье 5

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Обувница Шевалье 5

4.9
36 890 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Обувница Шевалье 4/2
Обувница Шевалье 4/2
Следующий Обувница Парма 1
Обувница Шевалье 4/2

Характеристики товара

Описание

Глубина: 380 мм

Высота: 960 мм

Длина: 610 мм

Вес: 25,2 кг

Материал: МДФ, экокожа

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
7 250
Оптовая цена
14

Стул Chic крем-брюле

В наличии 309 шт.
Стул Chic шоколадныйНастоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
15

Стул Chic шоколадный

В наличии 121 шт.
Стул Chic бургундиНастоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
9

Стул Chic бургунди

В наличии 516 шт.
Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
12

Стул Самба черный

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
6

Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
13

Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый

Настоящее фото товара Стул пластиковый Ibiza Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Ibiza Basic

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.3

Подстолье ER 5005Настоящее фото товара Подстолье ER 5005, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Подстолье ER 5005

Другие товары из раздела обувницы оптом

Обувница Парма 4Настоящее фото товара Обувница Парма 4, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена
13

Обувница Парма 4

Настоящее фото товара Обувница Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
от37 290
Оптовая цена
14

Обувница Лотос 1

Обувница Лотос 2Настоящее фото товара Обувница Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена
5

Обувница Лотос 2

Обувница Лотос 3Настоящее фото товара Обувница Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена
11

Обувница Лотос 3

Обувница Лотос 4Настоящее фото товара Обувница Лотос 4, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790
Оптовая цена
11

Обувница Лотос 4

Настоящее фото товара Обувница Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена
15

Обувница Шевалье 3

Настоящее фото товара Обувница Шевалье 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
11

Обувница Шевалье 3/1

Обувница Шевалье 4Настоящее фото товара Обувница Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена
10

Обувница Шевалье 4