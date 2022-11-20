Обувница Верона 4
42 090 ₽
Глубина: 335 мм
Высота: 1025 мм
Длина: 545 мм
Вес: 29,9 кг
Материал: МДФ, бук
Стул Венский с пластиковым сидением
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