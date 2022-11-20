Обувница Верона 4

12 оценок

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Обувница Верона 4

4.9
42 090 ₽
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Предыдущий товар в категории Обувница Верона 3/1
Обувница Верона 3/1
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Обувница Верона 3/1

Характеристики товара

Описание

Глубина: 335 мм

Высота: 1025 мм

Длина: 545 мм

Вес: 29,9 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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