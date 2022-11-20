Одеяло "Афродита"

6 оценок

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Одеяло "Афродита"

4.2
8 090 ₽
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Одеяло Бамбук-Микрофибра облегченное
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Характеристики товара

Описание

Ткань: Тип

Основной цвет: Белый

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Без рисунка

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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