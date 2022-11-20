Одеяло Бамбук эко

9 оценок

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Одеяло Бамбук эко

4.5
2 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 80 % бамбук, 20% вискозное волокно

Ткань чехла: смесовая ткань

Плотность: 400 гр/м2

Бамбуковое волокно - это экологически чистый продукт, получаемый из бамбука посредством механической обработки. Раздробленный бамбук обрабатывается биологическими ферментами, которые способствуют преобразованию бамбука в мякоть, из которой вычесываются отдельные волокна, а уже из них получаются нити.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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