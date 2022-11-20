Одеяло Бамбук Люкс

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Одеяло Бамбук Люкс

4.7
4 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Одеяло Овечья шерсть облегченное
Одеяло Овечья шерсть облегченное
Следующий Одеяло Лебяжий пух люкс
Одеяло Лебяжий пух люкс

Характеристики товара

Описание

Состав: 80 % бамбук, 20% вискозное волокно

Ткань чехла: сатин

Плотность: 400 гр/м2

Бамбуковое волокно - это экологически чистый продукт, получаемый из бамбука посредством механической обработки. Раздробленный бамбук обрабатывается биологическими ферментами, которые способствуют преобразованию бамбука в мякоть, из которой вычесываются отдельные волокна, а уже из них получаются нити.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
9

Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Стул Рикко зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
5

Стул Рикко зеленый

Настоящее фото товара Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, титан-шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
14

Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, титан-шоколад

Настоящее фото товара Стул офисный Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
8

Стул офисный Эконом

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2, произведённого компанией ChiedoCover
от87 290
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2

Диван Манго 2.0, 200Настоящее фото товара Диван Манго 2.0, 200, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
15

Диван Манго 2.0, 200

Другие товары из раздела одеяла оптом

Одеяло Овечья шерсть ЭкоНастоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть Эко, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
6

Одеяло Овечья шерсть Эко

Одеяло халлофайбер эко облегченноеНастоящее фото товара Одеяло халлофайбер эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
6

Одеяло халлофайбер эко облегченное

Одеяло Бамбук-Микрофибра облегченноеНастоящее фото товара Одеяло Бамбук-Микрофибра облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
11

Одеяло Бамбук-Микрофибра облегченное

Настоящее фото товара Одеяло "Афродита", произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
6

Одеяло "Афродита"

Настоящее фото товара Одеяло Верблюжья шерсть люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
5

Одеяло Верблюжья шерсть люкс

Одеяло Лебяжий пух микрофибраНастоящее фото товара Одеяло Лебяжий пух микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
5

Одеяло Лебяжий пух микрофибра

Одеяло халлофайбер облегченноеНастоящее фото товара Одеяло халлофайбер облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
8

Одеяло халлофайбер облегченное

Настоящее фото товара Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
14

Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра

Одеяло Бамбук Эко облегченноеНастоящее фото товара Одеяло Бамбук Эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
5

Одеяло Бамбук Эко облегченное