Одеяло Бамбук мф
1 790 ₽
Ткань: Микрофибра
Плотность: 400 гр/м2
Тип одеял: Теплое
|Длинна
см
|Ширина
см
|Стоимость
₽
|140
|110
|цена на сайте приведена за этот размер
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