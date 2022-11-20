Состав: 50 % бамбук, 50% вискозное волокно
Ткань чехла: микрофибра
Плотность: от 250 до 280 гр/м2
Бамбуковое волокно - это экологически чистый продукт, получаемый из бамбука посредством механической обработки. Раздробленный бамбук обрабатывается биологическими ферментами, которые способствуют преобразованию бамбука в мякоть, из которой вычесываются отдельные волокна, а уже из них получаются нити.
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
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