Одеяло Бамбук-Микрофибра облегченное

11 оценок

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Одеяло Бамбук-Микрофибра облегченное

4.1
2 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 50 % бамбук, 50% вискозное волокно

Ткань чехла: микрофибра

Плотность: от 250 до 280 гр/м2

Бамбуковое волокно - это экологически чистый продукт, получаемый из бамбука посредством механической обработки. Раздробленный бамбук обрабатывается биологическими ферментами, которые способствуют преобразованию бамбука в мякоть, из которой вычесываются отдельные волокна, а уже из них получаются нити.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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