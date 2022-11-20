Одеяло Бамбук-Микрофибра стеганное

15 оценок

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Одеяло Бамбук-Микрофибра стеганное

4.2
2 090 ₽
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Одеяло бамбук классическое цветное
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Одеяло Овечья шерсть облегченное

Характеристики товара

Описание

Основной цвет: Зеленый

Кол-во цветов: Цветное

Стиль рисунка: Цветы

Плотность: 280 гр/м2

Тип одеял: Легкое

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172

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