Одеяло детское овечья шерсть классическое

5 оценок

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Одеяло детское овечья шерсть классическое

4.3
1 990 ₽
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Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС
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Характеристики товара

Описание

Ткань: Бязь

Плотность: 400 гр/м2

Тип одеял: Теплое

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см		Стоимость

140110цена на сайте приведена за этот размер

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