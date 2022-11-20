Одеяло детское синтепух

10 оценок

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Одеяло детское синтепух

4.9
1 390 ₽
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Одеяло детское овечья шерсть облегченное Люкс
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Одеяло детское Халлофайбер Эко облегченное

Характеристики товара

Описание

Ткань: Полиэстер

Плотность: 400 гр/м2

Тип одеял: Теплое

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см		Стоимость

140110цена на сайте приведена за этот размер

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