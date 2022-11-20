Одеяло детское ватное

9 оценок

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Одеяло детское ватное

4.3
1 890 ₽
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Одеяло Бамбук мф облегченное уп.люкс
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Одеяло детское ватное люкс

Характеристики товара

Описание

Ткань: Поплин

Плотность: 400 гр/м2

Тип одеял: Теплое

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см		Стоимость

140110цена на сайте приведена за этот размер

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