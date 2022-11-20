Одеяло детское ватное люкс

14 оценок

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Одеяло детское ватное люкс

4.5
3 190 ₽
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Одеяло детское ватное облегченное Люкс

Характеристики товара

Описание

Ткань: Сатин

Плотность: 400 гр/м2

Тип одеял: Теплоеу

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см		Стоимость

140110цена на сайте приведена за этот размер

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