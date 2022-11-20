Одеяло детское ватное облегченное

12 оценок

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Одеяло детское ватное облегченное

4.9
1 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ткань: Поплин

Плотность: 280 гр/м2

Тип одеял: Легкое

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см		Стоимость

140110цена на сайте приведена за этот размер

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