Одеяло детское ватное облегченное Люкс

5 оценок

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Одеяло детское ватное облегченное Люкс

4.5
3 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ткань: Сатин

Плотность: 280 гр/м2

Тип одеял: Легкое

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см		Стоимость

140110цена на сайте приведена за этот размер

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