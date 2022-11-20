Одеяло халлофайбер ЭКО

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Одеяло халлофайбер ЭКО

4.2
2 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Одеяло Овечья шерсть классическое
Одеяло Овечья шерсть классическое
Следующий Одеяло хлопок 100% (огурцы)
Одеяло хлопок 100% (огурцы)

Характеристики товара

Описание

Состав: 100% силиконизированное волокно

Ткань чехла: смесовая ткань

Плотность: 400 гр/м2

Холлофайбер - это полое извитое силиконизированное волокно. Экологически чистый, гиппоаллергенный наполнитель, важным преимуществом которого является долговечность и практичность.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

С этим товаром покупают

Кресло офисное TopChairs Harmony, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Harmony, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
10

Кресло офисное TopChairs Harmony, черное

В наличии 100 шт.
Кресло офисное TopChairs Benefit, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Benefit, черное

В наличии 100 шт.
Кресло офисное TopChairs Junior, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Junior, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
5

Кресло офисное TopChairs Junior, черное

Кресло офисное TopChairs Junior, синееНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Junior, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
5

Кресло офисное TopChairs Junior, синее

Стул Оскар, вельвет оранжевыйНастоящее фото товара Стул Оскар, вельвет оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9909
11 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Оскар, вельвет оранжевый

В наличии 2 шт.
Стул Ститч, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
10 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Ститч, вельвет серый

В наличии 4 шт.
Стул Космос, коричневыйНастоящее фото товара Стул Космос, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Космос, коричневый

Стул FRANKFURT NEW, белый, деревянные ножкиНастоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, белый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
7

Стул FRANKFURT NEW, белый, деревянные ножки

В наличии 100 шт.
Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножкиНастоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
11

Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки

В наличии 100 шт.
Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножкиНастоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
7

Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки

В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела одеяла оптом

Настоящее фото товара Одеяло хлопок 100% , произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
5

Одеяло хлопок 100%

Настоящее фото товара Одеяло Зеленые Лубны (хлопок 100%), произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
10

Одеяло Зеленые Лубны (хлопок 100%)

Настоящее фото товара Одеяло Красные Лубны (хлопок 100%), произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
5

Одеяло Красные Лубны (хлопок 100%)

Настоящее фото товара Одеяло шерстяное Жаккард 85% шерсть (бежевый), произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
7

Одеяло шерстяное Жаккард 85% шерсть (бежевый)

Настоящее фото товара Одеяло шерстяное Жаккард , произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
15

Одеяло шерстяное Жаккард

Настоящее фото товара Одеяло шерстяное Жаккард (бежевый), произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
9

Одеяло шерстяное Жаккард (бежевый)

Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% (серый), произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
11

Одеяло Хлопок 100% (серый)

Настоящее фото товара Одеяло детское Овечья шерсть Эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
8

Одеяло детское Овечья шерсть Эко облегченное

Настоящее фото товара Одеяло детское халлофайбер классическое, произведённого компанией ChiedoCover
от869
Оптовая цена
15

Одеяло детское халлофайбер классическое

Одеяло детское бамбуковое ЛюксНастоящее фото товара Одеяло детское бамбуковое Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
10

Одеяло детское бамбуковое Люкс