Одеяло халлофайбер эко облегченное

6 оценок

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Одеяло халлофайбер эко облегченное

5
1 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 100% силиконизированное волокно

Ткань чехла: смесовая ткань

Плотность: от 250 до 280 гр/м2

Холлофайбер - это полое извитое силиконизированное волокно. Экологически чистый, гиппоаллергенный наполнитель, важным преимуществом которого является долговечность и практичность.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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